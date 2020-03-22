До Львова прибуде ще один поїзд із евакуйованими з Польщі

Укрзалізниця призначила ще один швидкісний поїзд Інтерсіті+ Перемишль – Львів – Київ для евакуації українців з Польщі, котрі внаслідок карантинних обмежень не можуть самостійно перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд №706/705 відправиться із Перемишля у понеділок, 23 березня, о 15:50. Під час рейсу з Польщі поїзд робитиме зупинку у Львові та прибуде до Києва о 23:59. До Перемишля поїзд прослідує без пасажирів.

«Квитки на вказаний поїзд можливо купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця відправила вже сім спеціальних поїздів Інтерсіті+ для евакуації громадян України із Польщі та Чехії, котрі внаслідок обмежувальних карантинних заходів, не можуть самостійно перетнути кордон. Також призначено поїзд «4 столиці», який виконує спеціальний рейс для повернення додому українців, а також громадян Білорусі й балтійських країн.