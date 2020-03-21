Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня. Про це Львівському порталу повідомили у Фонді «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну», – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття її близьким та рідними.