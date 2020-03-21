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Пішла з життя Ірина Бекешкіна

Андрій Котенський

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Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня. Про це Львівському порталу повідомили у Фонді «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

 

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна –  відома українська соціологиня, директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,  старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна  із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила  свій народ  та Україну», – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття її близьким та рідними.

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