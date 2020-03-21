Під час карантину на Яворівщині організували незаконний видобуток піску

Сьогодні вранці, 21 березня, у лісі неподалік села Немирів Яворівського району правоохоронці «на гарячому» викрили чоловіків, які незаконно добували пісок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час відпрацювання у лісовому масиві поліцейські виявили вантажний автомобіль КамАЗ, кузов якого був заповнений піскосумішшю, та екскаватор, за допомогою якого відбувалось незаконний видобуток.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що зловмисниками виявились місцеві мешканці віком 36 та 42 роки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженн волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вантажівку та екскаватор поліцейські вилучили, наразі триває досудове розслідування.