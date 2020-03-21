На Львівщині прогнозують сніг

На Львівщині очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.
Впродовж дня на Львівщині збережеться хмарна погода, істотних опадів не передбачається, а температура повітря прогріється до +6°С.
Ближче до вечора очікується дощ з переходом в значні опади мокрого снігу, подекуди налипання снігу.
За даними Sinoptik.ua, вночі температура опуститься до 4 градусів морозу, а в неділю вранці можливий сніг, а в день не більше 3 градусів тепла.
Варто додати, що похолодання буде короткочасним і вже із середи на Львівщину почне повертатися тепла весняна погода.
Андрій Котенський