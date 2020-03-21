ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують сніг

Андрій Котенський

|

На Львівщині очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Впродовж дня на Львівщині збережеться хмарна погода, істотних опадів не передбачається, а температура повітря прогріється до +6°С.

Ближче до вечора очікується дощ з переходом в значні опади мокрого снігу, подекуди налипання снігу.

За даними Sinoptik.ua, вночі температура опуститься до 4 градусів морозу, а в неділю вранці можливий сніг, а в день не більше 3 градусів тепла.

Варто додати, що похолодання буде короткочасним і вже із середи на Львівщину почне повертатися тепла весняна погода.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...