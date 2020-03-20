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У Львові незрячий пес привів поліцію до потерпілого

Ольга Денисяка

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Вночі 20 березня патрульні помітили двох підозрілих чоловіків, які побачивши патрульних, викинули на смітник монітори від комп’ютерів. Згодом правоохоронці помітили собаку, який завів їх на місце крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько четвертої ранку патрульні помітили двох підозрілих чоловіків на вулиці Сигнівка. Вони поклали у сміттєвий контейнер три монітори від комп’ютера та швидко втекли. Поліцейські наздогнали одного з підозрюваних. 31-річний чоловік дуже нервував і не зміг відповісти на жодне питання.

Патрульні продовжили обстежувати територію довкола, аби встановити місце крадіжки. Так, на вулиці Лютневій вони помітили незрячу собаку породи йокшир-тер’єр. Поліцейські вирішили знайти її господарів. Собака привела їх у подвір’я, де була відчинена брама та виламані двері гаража. Там лежали ще декілька схожих моніторів.

До інспекторів підійшов 26-річний власник собаки, який підтвердив, що у нього викрали майно та підписав заяву. Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

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