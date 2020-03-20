Шевченківському та Залізничному району Львова повернули воду

Аварію магістральному водогоні Карачинів–Львів ліквідували. Водопостачання відновлено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У ЛМКП «Львівводоканал» наголошують, що після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води унаслідок гідравлічних коливань, зокрема забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що унаслідок аварійного пошкодження магістрального водогону діаметром 600 мм було припинено водопостачання до 100 вулиць Шевченківського та Залізничного районів міста.