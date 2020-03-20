Пожежа у Соснівці: чоловік загинув у власній квартирі

Ввечері 19 березня в Соснівці під час пожежі у квартирі п’ятиповерхівки загинув 37-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу на вулиці Театральній, 15 надійшло до рятувальників о 22:47 год. Займання сталось у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники негайно прибули на місце події та виявили в одній з кімнат тіло 37-річного власника квартири.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Наразі встановлюються обставини та причина виникнення займання.