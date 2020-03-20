Офіси, ТРЦ та апартаменти. В історичному ареалі Львова зведуть 46-метровий комплекс

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» містобудівні умови на обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень на вул. Шевченка, 31. Після завершення всіх робіт тут з’явиться комплекс із офісами, торгово-розважальними закладами і апартаментами. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 березня, передає коресподент Львівського порталу.

Згідно з рішенням ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» відреконструює промислові будівлі на вул. Шевченка, 31 під багатофункціональний комплекс із об’єктами ділового, культурного, обслуговуючого, комерційного призначення та апартаментами.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 1,2 га, яка належить до зони Г-2 – зони центру ділової, громадської діяльності відповідно до затвердженого детального плану території.

Новий комплекс зводитимуть відразу по сусідству із ЖК «Велика Британія», неподалік також знаходиться церква святої Анни.

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Незважаючи на те, що майбутній комплекс знаходитиметься в історичному ареалі Львова, де можна зводити будівлі висотою максимум 18 м, виконком дозволив ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» перевищити цю норму у 2,5 раза.

Так, мерія встановила гранично допустиму висоту будівель комплексу на рівні 21,7 м; 30,1 м; 38,2 м та 46 м.

Втім заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач запевнив, що з висотою все в порядку: «Так, були питання щодо поверховості, щодо того, чи не дисонує будівля в межах існуючого ландшафту. Ми провели аналіз, зробили вид на комплекс із боку Високого замку, церкви Юра. Якщо подивитися з цих точок, то найвища будівля комплексу є навіть нижчою від тих, що там уже сформовані».

(Синім кольором позначено майбутній комплекс на вул. Шевченка, 31)

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» існує з 2003 року і зареєстрована за місцем майбутнього будівництва.

Кінцевим бенефіціарним контролем підприємства є ужгородчанин Миколай Михайличенко.

Основний вид діяльності трикотажної фабрики «Промінь» вказаний виробництво спіднього одягу. Розмір статутного капіталу становить 2,2 млн грн.

Додамо, що трикотажну фабрику «Промінь» на вул. Шевченка, 31 відкрили наприкінці 1930-х років. У 90-х вона закрилась, втім відновила свою роботу у 2012 році.