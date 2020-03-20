ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині батько під час сварки вбив свого сина

Соломія Головіна

|

У селі Розвадів Миколаївського району 58-річний батько під час конфлікту наніс смертельне ножове поранення сину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Так, 19 березня близько 16:00 год. до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, у житловому будинку в місті Розвадів вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Також попередньо встановлено, що смертельне поранення чоловіку наніс його 58-річний батько під час конфлікту.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Тепер чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...