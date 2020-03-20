На Львівщині батько під час сварки вбив свого сина

У селі Розвадів Миколаївського району 58-річний батько під час конфлікту наніс смертельне ножове поранення сину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Так, 19 березня близько 16:00 год. до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, у житловому будинку в місті Розвадів вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Також попередньо встановлено, що смертельне поранення чоловіку наніс його 58-річний батько під час конфлікту.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Тепер чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.