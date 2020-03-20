Львівськи черлідерки стали призерками чемпіонату України

Минулого тижня у Харкові відбувся 16-й чемпіонат України з черлідингу. Команди черлідерок Lviv Angels здобули медалі усіх ґатунків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Близько 2 000 найкращих черлідерів України упродовж двох днів боролися за звання найсильніших. Черлідерки Lviv Angels продемонстрували хорошу форму та привезли до Львова низку нагород.

Команди Lviv Angels здобули медалі усіх ґатунків.

«Золото»:

Джаз-команда (юніори) КДЮСШ Здоров’я, Lviv Angels (тренери Наталя Блажко, Лідія Юдіна);

Джаз-команда (діти 5-8 років) Lviv angels Arya (НВК Європейський) (тренер Анна Чучукало).

«Срібло»:

Джаз-команда (міні) (дорослі) КДЮСШ Здоров’я, Lviv Angels (тренери Наталя Блажко, Лідія Юдіна);

Джаз-команда (діти 8-12 років) КДЮСШ Здоров’я, Lviv Angels (тренер Лідія Юдіна).

«Бронза»:

Данс-команда, юніори КДЮСШ Здоров’я, Lviv Angels (тренери Наталя Блажко, Лідія Юдіна).

Джаз-квартети «Львівських янголів» стали найкращими в Україні. У цій номінації – одразу три золота:

Джаз-квартет, дорослі: Питлюк Софія, Савронь Анастасія, Новоторова Вікторія, Дзендзелюк Яна.

Джаз-квартет, юніори: Питлюк Софія, Ковальчук Дарія, Талатура Олена, Пилющак Вікторія.

Джаз-квартет (діти 8-12 років): Блажко Марія, Гаврилів Катерина, Сидоренкова Вероніка, Тиханська Анна-Марія.

Також у змаганнях квартетів янголи вибороли два срібла серед кадетів (діти 8-12 років) – у дансі (Андрусенко Діана, Василевич Анна-Марія, Клим Софія, Костюк Єва) та джазі (Бородін Любомира, Гасюк Каріна, Соколова Анна, Ярема Злата).

У змаганнях джаз-дуетів серед дорослих чемпіонками України-2020 стали Малошенко Анастасія та Куракіна Юліана, бронзовими призерками – Вусатюк Вікторія та Пюрик Тетяна.

Відзначилися янголи й у сольних виступах, здобувши одне золото (джаз-соло, юніори – Питлюк Софія), два срібла (обидва у Малошенко Анастасії – фрістайл та джаз, дорослі) та бронзу (джаз-соло, дорослі: Савронь Анастасія).

Фото: Lviv Angels