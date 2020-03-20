Львів'ян попереджають про суттєве погіршення погоди на вихідних

У суботу, 21 березня, у Львові прогнозують суттєве погіршення погодних умов: зниження температури повітря до 4 градусів тепла, також йтиме дощ з мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та міста Львова у найближчу добу відбудеться погіршення погодних умов – дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий 7 – 12 м/с, температура вночі 2 – 4° тепла.

Зазначається, що на вихідних буде хмарно, передбачається мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.