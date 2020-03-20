Біля Львова фура злетіла в кювет і перекинулася: постраждав водій

Поблизу села Чишки Пустомитівського району 30-річний водій фури не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП трапилася 20 березня близько 3:10 год. на автодорозі Київ – Чоп.

Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажного автомобіля «Мерседес», 30-річний мешканець Закарпатської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про правову кваліфікацію події.