Біля Львова фура злетіла в кювет і перекинулася: постраждав водій

Поблизу села Чишки Пустомитівського району 30-річний водій фури не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
ДТП трапилася 20 березня близько 3:10 год. на автодорозі Київ – Чоп.
Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажного автомобіля «Мерседес», 30-річний мешканець Закарпатської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.
Водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню для надання медичної допомоги.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Соломія Головіна