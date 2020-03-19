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У Львові п’яні батьки залишили вдома немовля, а потім влаштували бійку у друзів

Вероніка Рой

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У Львові нетверезі батьки залишили однорічну дитину вдома, а потім влаштували бійку у друзів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як повідомляється, патрульних на вул. Васильківського викликав 28-річний чоловік, у якого стався конфлікт з дружиною.

«Він розповів, що жінка вже добу вживала алкогольні напої в друзів, а про нього з дитиною забула. Втім, чоловік теж перебував в стані алкогольного сп’яніння. Він влаштував скандал і розпочалася бійка, внаслідок якої його госпіталізували. Перед тим як сісти у швидку, чоловік сказав патрульним, що дитина, якій 1 рік і 1 місяць, зараз сама вдома», – розповідають патрульні.

20-річна матір відмовилася їхати додому з патрульними та пішла далі розважатися. Натомість копи поїхали додому цієї сім’ї на вулицю Володимира Великого, адже дитині могла загрожувати небезпека.

«Під під’їздом патрульні зустріли дідуся, який сказав, що не знає, що з дитиною, адже тільки йде додому. Разом з ним поліцейські зайшли в помешкання і виявили там на ліжку напівроздягнену і змерзлу дитину. Зі слів дідуся, малюк не їв нічого вже добу. В квартирі була антисантарія. Патрульні не знайшли їжі і ледь знайшли, що одягнути дитині.

На місце події викликали інспекторів ювенальної превенції та швидку, яка забрала дитину на обстеження до лікарні. За пів години приїхала бабуся дитини і через дві години — мама, на яку склали протокол за неналежне виховання дитини.

Наразі малюк перебуває в дитячому будинку і його життю нічого не загрожує. Далі справою займаються соцслужби та відділ ювенальної превенції.

Фото: патрульна поліція

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