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У Городоцькому районі під колесами мікроавтобуса загинув пенсіонер

Соломія Головіна

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У с. Градівка Городоцького району мікроавтобус збив 76-річного місцевого мешканця, який помер на місці ДТП від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 18 березня близько 19:30 год. Так, 54-річний водій автомобіля Volkswagen T5, мешканець Самбора, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пенсіонера. Від отриманих травм постраждалий помер на місці аварії.

Обставини події з’ясовуються.

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