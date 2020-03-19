У Городоцькому районі під колесами мікроавтобуса загинув пенсіонер

У с. Градівка Городоцького району мікроавтобус збив 76-річного місцевого мешканця, який помер на місці ДТП від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 18 березня близько 19:30 год. Так, 54-річний водій автомобіля Volkswagen T5, мешканець Самбора, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пенсіонера. Від отриманих травм постраждалий помер на місці аварії.

Обставини події з’ясовуються.