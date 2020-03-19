МолоДвіжЦентр запрошує на безкоштовні вебінари

Міський молодіжний центр «МолоДвіжЦентр.Львів» на час карантину продовжує функціонувати, проте в режимі вебінарів. Усі матимуть можливість долучитись до цілком безкоштовних навчань. Про це Львівському порталу повідомили у пересслужбі Львівської міської ради.

Молодіжний центр на час карантину пропонує такий розпорядок:

16 днів карантину;

100 вебінарів;

10000 учасників.

Проєктний менеджер центру Роман Цудний розповів, що там створили максимально комфортні умови для дистанційного навчання. Є можливість лектору перебувати вдома і молоді навчатись із будь-якого куточка країни.

«Тут йдеться не лише про навчання. На вихідних ми вирішили робити онлайн стендапи та музичні рейви. Таким чином ми створюємо всі умови цікавої і різноманітної ізоляції вдома», – стверджує директор МолоДвіжЦентру Олег Малець.

Для того, аби зареєструватись на платформі, потрібно кілька кроків:

зайти на сайт zoom.us/, або встановити додаток (PC, IOS, ANDROID) пройти реєстрацію (можна за допомогою GOOGLE або FACEBOOK) натиснути Join a Meeting ввести 835−946−4372 виключити відео і мікрофон, щоб не заважати спікеру розвиватись ;)

«Ми маємо на меті залучити також і різноманітних спікерів, які можливо, свого часу не мали можливості на проведення лекцій у фізичному просторі, так от тепер є рішення! Заповнюйте анкету, ми готові прийняти вас в онлайні», – додає Роман Цудний.

Лектори мають можливість зареєструватись за посиланням.