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МолоДвіжЦентр запрошує на безкоштовні вебінари

Ольга Денисяка

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Міський молодіжний центр «МолоДвіжЦентр.Львів» на час карантину продовжує функціонувати, проте в режимі вебінарів. Усі матимуть можливість долучитись до цілком безкоштовних навчань. Про це Львівському порталу повідомили у пересслужбі Львівської міської ради.

 

Молодіжний центр на час карантину пропонує такий розпорядок:

  • 16 днів карантину;
  • 100 вебінарів;
  • 10000 учасників.

Проєктний менеджер центру Роман Цудний розповів, що там створили максимально комфортні умови для дистанційного навчання. Є можливість лектору перебувати вдома  і молоді навчатись із будь-якого куточка країни.

«Тут йдеться не лише про навчання. На вихідних ми вирішили робити онлайн стендапи та музичні рейви. Таким чином ми створюємо всі умови цікавої і різноманітної ізоляції вдома», – стверджує директор МолоДвіжЦентру Олег Малець.

Для того, аби зареєструватись на платформі, потрібно кілька кроків:

  1. зайти на сайт zoom.us/, або встановити додаток (PC, IOS, ANDROID)
  2. пройти реєстрацію (можна за допомогою GOOGLE або FACEBOOK)
  3. натиснути Join a Meeting
  4. ввести 835−946−4372
  5. виключити відео і мікрофон, щоб не заважати спікеру
  6. розвиватись ;)

«Ми маємо на меті залучити також і різноманітних спікерів, які можливо, свого часу не мали можливості на проведення лекцій у фізичному просторі, так от тепер є рішення! Заповнюйте анкету, ми готові прийняти вас в онлайні», – додає Роман Цудний.

Лектори мають можливість зареєструватись за посиланням.

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