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BookForum запустив онлайн-читання з відомими українськими авторами

Вероніка Рой

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BookForum запустив новий проєкт онлайн-читань «Літкур’єр: читання уголос»з відомими українськими авторами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі BookForum.

 

Зокрема, преша зустріч відбудеться 21 березня з  українським поетом та прозаїком Сергієм Жаданом.

«Друзі, я останніми роками настільки звик до виступів і читання віршів уголос, що тиждень мовчанки сприймаю як несподівану зміну клімату – з тривогою та недовірою. Припускаю, ви теж не проти будете послухати зовсім нові вірші, які ще не друкувались. Якщо серйозно, мені здається, дуже важливо сьогодні не лише дотримуватись норм карантину, але й не забувати при цьому підтримувати одне одного, зокрема через важливі для нас усіх речі – літературу, кіно, музику. Себто, через ті речі, які нас формують, які роблять нас сильнішими, які додають нам сил і впевненості. Пандемія мине. А нам важливо лишатися собою. Тому побачимось онлайн!», – каже Сергій Жадан.

Усіх охочі також матимуть змогу почути про тих, хто залишаються «За спиною» Гаськи Шиян, послухати найпозитивніші вірші Остапа Сливинського, перенестися у Париж з Іреною Карпою, дізнатися, хто ж такий чи така Secret Author, насолодитись прекрасною лірикою Люби Якимчук і наостанок, за день до офіційного завершення карантину, помедитувати з Любком Дерешем.

Читання відбуватимуться з 21 березня що два дні о 20:30 гд.. Переглянути пряму трансляцію можна буде на фейсбук сторінці Форуму видавців. За день до читань у коментарях під анонсами поставити запитання авторці чи авторові.

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