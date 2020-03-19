12 песиків з ЛКП «Лев» шукають господарів

У своїй черговій підбірці ЛКП «Лев» педставляє 12 чудових собак, які шукають нових люблячих господарів. Про це комунальне підприємство повідомляє на своій сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

ЗАРА, 4 роки. Забрана з вул. Орлика, мала травму лапки. Підлікувалася, набралася сил і всіх в себе закохала. Найсолодша дівчинка на підприємстві. Обожнює людей, в’ється біля ніг, як кіт.

АРІЕЛЬ, 4 роки. Забрана з вул. Мазепи, мала на собі ошийник. Собачка кульгала і була розгубленою. Ймовірно, раніше жила в сім’ї, але загубилася.

ЖУЛЯ, 4 роки. Потрапила до підприємства з вул. Студинського на повторну вакцинацію. Дуже лагідна дама, має кілька зайвих кілограмчиків і чарівну посмішку.

ГЕРДА, 1 рік. Бігала в районі вул. Довбуша-Кривоноса. Маленька, зворушлива дівчинка, гарного пісочного кольору. Зараз вона трохи схвильована, але скоро це мине.

ЛАНА, 1 рік. Блукала на Санта Барбарі. Молоденька, грайлива, активна собачка. Виглядає доглянутою, тож, сподіваємося, хтось впізнає свою згубу.

СІМБА, 3 роки. Великий симпатяга. Був підібраний на вул. Городоцькій. Мабуть, мав сім’ю та проживав на подвір’ї. Дуже оптимістичний, доброзичливий собака.

ГЕРМЕС, 3 роки. Потрапив до підприємства з вул. Медова Печера. Трохи наляканий, але дуже приємний хлопець. Гавкучий, тому припускають, що міг бути охоронцем якогось об’єкту в тому районі.

ДОННІ, 11 років. Цей виснажений собака блукав по вул. В. Великого. Видно, що раніше був домашнім красенем. Зараз він в дуже занедбаному стані та з сумними оченятами.

РУНА, 3 роки. Була відловлена по вул. Трускавецькій. На дівчинці був ошийник. Дуже скромна, контактна, м’яка собачка. Має великі, гарнющі очі.

НОРМАН, 2 роки. Забраний з вул. Липинського. Теж мав на собі ошийник. Добрий, вихований хлопчик, чудово гуляє на повідку. Маємо надію, що його шукають.

ЗУХРА, 4 роки. Вона не з новеньких, але досі шукає свою людину. Чудова дівчина. В ній океан енергії, вона могла б патрулювати велику огороджену територію і бути щасливою. Або могла б просто бути з людиною, яка, як і Зухра, знає, що рух – це життя.

МАРІ, 2 роки. Справжня леді, має чорний окрас він носика до хвостика. І найглибший погляд серед всіх собачок. Не бешкетує, не галасує, нікому нічого не доводить і не вимагає. А просто – ви до неї простягаєте руку і вона одразу вдячно горнеться, віддаючись вам вся.

Забрати песиків можна за адресою: вулиця Промислова, 56.

Фото: Ірина Шелест