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В Італії оштрафували українку, яка незаконно продавала маски на вулиці

Вероніка Рой

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В італійському Мілані поліцейські оштрафували 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці попри урядовий указ залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Громадське з посиланням на видання Milano Today.

 

Зазначається, що жінку викрили 15 березня. Про незаконний продаж масок правоохоронців повідомив місцевий житель. За його словами, українка кілька днів продавала маски біля місцевого супермаркету.

«Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою», — пише видання.

Згодом українка зізналася, що намагалася продати маски. Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома. На яку суму оштрафували жінку, не зазначається.

Зазначимо, станом на 18 березня в Італії на коронавірус захворіли понад 30 тисяч людей, з яких 2500 – смертельні.

 

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