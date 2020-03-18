Львівська «Галичанка» стала чемпіоном Балтійської ліги

Львівська «Галичанка» здобула титул чемпіона міжнародної Балтійської ліги з гандболу сезону 2019-2020 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі гандбольного клубу.

Поміж суперниць українок були одні з найсильніших команд Литви та Білорусі. Зокрема команди: «Egle» Вільнюс (Литва) – чемпіонки Балтійської ліги 2018/2019 та володарки Кубка Литви, «БНТУ-Бєлаз Мінськ» – віцечемпіонки Білорусі, «Гарлява» – чемпіонки Литви, «Городнічанка» – бронзові призерки чемпіонату Білорусі та «Жальгіріс» (Литва).

«Галичанка» стала єдиною командою, яка пройшла Балтійську лігу без жодної поразки: в активі львів’янок – 9 перемог та 1 нічия. Зокрема у завершальному турі, який проходив з 12 по 14 березня у литовській Гарляві, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли ГК «Гарляву» – 29:21 та «Egle» (Вільнюс) – 29:23. А у центральному матчі туру обіграли найголовнішого суперника у боротьбі за «золото» – БНТУ «Бєлаз» Мінськ з рахунок 34:30.

Зазначимо, наші гандболістки вже не вперше підкорюють Балтійську лігу. Для «Галичанки» це 3-й сезон у цьому турнірі. Так, львів’янки здобували бронзу (2016/17) та золото (2017/18), минулий сезон пропустили. Відтак поточному знову вибороли нагороди найвищого ґатунку.