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Годинник на львівській Ратуші відремонтують

Вероніка Рой

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З середи, 18 березня, у Львові годинник на вежі міської Ратуші перебуває на ремонті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За директорки департаменту адміністративних послуг Валентини Бартошик, ремонт механізму годинника є плановим.

«Від сьогодні годинник на вежі Ратуші перебуває на ремонті. Ми скористалися відсутністю людей на вежі Ратуші, у зв’язку з карантинними заходами, і проводимо плановий ремонт механізму годинника. Роботи постараємось завершити в максимально стислі терміни, тож вже незабаром годинник буде оновлений і знову працюватиме», – повідомила керівниця департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошик.

Фото: ЛМР

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