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За розбої та крадіжки у Львові трьом чоловікам «світить» до 15 років тюрми

Вероніка Рой

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Прокурори повідомили про підозру трьом членам організованої групи, які вчиняли у Львові розбої та крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, чоловіки проникали у помешкання чи інші приміщення та незаконно збагачувались. Підозрювані здебільшого «спеціалізувались» на заволодінні грошових коштів, ювелірних виробів та інших цінностей.  Потім накрадене розподіляли між собою та витрачали на власні потреби.

«Учасники, на чолі із 40-річним уродженцем Казахстану, жителем Львова, ретельно готувались до вчинення злочинів, підшукували зручні для скоєння злочинів місця, створювали умови для непомітного вторгнення, а також підбирали засоби і знаряддя, за допомогою яких відчиняли двері та вікна приміщень», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували декілька таких фактів, які стались у листопаді-грудні минулого року у Львові, у Залізничному районі.

Тепер можливим зловмисникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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