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Володимир В’ятрович: «Слуги» хочуть відтермінувати перехід на навчання українською»

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Народний депутат Володимир В’ятрович про спробу зміни в закони про мову і освіту та проросійський реванш на всіх напрямках:

«Днями Єрмак і Кучма зрадили інтереси України в Мінську. Сьогодні Зеленський протягнув на посаду генпрокурора Венедіктову, яка відзначилася політичними репресіями і закликами скасувати закон про амністію для учасників Майдану.

А от щойно в порядок денний завтрашнього засідання гуманітарного комітету Ради включили додаткове питання – законопроєкт авторства одіозного «слуги народу» Бужанського №2362

Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Він кілька місяців лежав без руху. Проти нього виступило й міносвіти, яке готове згідно з чинним законом перевести школярів на навчання українською з 1 вересня, і бюджетний комітет, і освітянська спільнота.

І ось раптом цей проєкт, не потрібний нікому, крім Москви і її посіпак, терміново вкидають в порядок денний комітету. Вочевидь, щоб голосами «слуг» і ОПЗЖ виконати цю московську забаганку як на комітеті, так і в сесійній залі.

Це черговий акт політичного мародерства. В умовах заборони відвідування Ради експертами, пресою і громадськістю влада хоче протягнути рішення, які вносять розкол у суспільство і неминуче викличуть опір».

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