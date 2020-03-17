В обмінниках Львова стрімко дорожчає долар та євро

Національний банк відчутно послабив офіційний курс гривні. Станом на 17 березня американська валюта подорожчала на 44 копійки – до позначки 26,52 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро послабили на 53 копійки і встановили на рівні 29.52 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 27.60 грн (+110 коп.), а купують по 28.60 грн (+120 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 30.20 (+90 коп), а продають по 31.80 грн (+100 коп.).

Злотий по 6.40 – 6.70 грн відповідно.