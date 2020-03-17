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На Сокальщині зацвів шафран

Вероніка Рой

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На території Малого Полісся у Сокальському й частково Жовківському районах Львівщини зацвів шафран Гейфеля. Площа популяції рослини, яка занесена до Червоної України, становить приблизно 1500 га. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Рівнинна популяція сформувалася далеко від основного ареалу цього виду на Малому Поліссі в Сокальському та частково Жовківському районах на території Великомостівського, Низівського, Бутинського, Зіболківського та Вязівського лісництв ДП «Жовківське лісове господарство». Науковцями досліджено, що площа популяції становить приблизно 1500 га», – мовиться у повідомленні.

З метою збереження найпівнічнішої популяції шафрану Гейфеля Львівська обласна державна адміністрація спільно з Сокальською районною радою проводить роботу щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Малополіський шафран» площею 624 га,

Мешканці та громадські організації Сокальщини долучилися до збору інформації про поширення шафрану на Малому Поліссі.

Фото: Львівська ОДА

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