На Львівщині закуплять 54 «школярики»

Для школярів у Львівській області збираються закупити 54 автобуси за 100 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, департамент освіти і науки ЛОДА оголосив тендер у системі ProZorro на закупівлю 54 шкільних автобусів

На придбання «школяриків» розраховують витратити 100,06 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 44,6 млн грн, обласного бюджету – 25,2 млн грн, з бюджетів районів та ОТГ – 30,3 млн грн.

Закупівля автобусів відбувається у межах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Зокрема, райони та ОТГ під час закупівлі автобусів мають доплатити щонайменше 30% від загальної вартості.

Заплановано придбати 52 спеціалізовані шкільні автобуси місткістю не менше 27 місць для школярів, з них один повнопривідний «школярик» для гірських територій, а також 2 спеціалізовані шкільні автобуси з можливістю перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування і кількістю місць для школярів – не менше 21.

Довідка:

Загалом у закладах ЗСО області навчається понад 280 тисяч дітей, з них проживають за межею пішохідної доступності та потребують підвезення 28 тисяч школярів, що складає 10 % від загальної кількості.

На даний час на маршрутах області працюють 326 шкільних автобусів, які підвозять до закладів освіти 24,7 тисяч дітей. Ще 3,3 тисячі дітей підвозяться до шкіл іншими видами транспорту, у т.ч. 1,1 тис. учнів – власним транспортом за кошти батьків.

Стан забезпечення перевезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності (понад 3 км від закладу освіти у сільській місцевості), по області складає 96,5 % від потреби.

Загалом потреба у нових «школяриках» складає 71 одиницю (автобус). Фінансові можливості місцевих органів для співфінансування дозволяють придбати 54 шкільних автобусів у 2020 році.