На Городоцькій загорілася мансарда у будинку: двоє людей отримали опіки

У вівторок вранці, 17 березня, у Львові на вул. Городцькій в мансардному приміщенні чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа, у результаті якої опіки отримали двоє чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

До надзвичайників інформація про пожежу надійшла о 06:38 год. До місця події негайно виїхали рятувальники за підвищеним номером виклику. На момент прибуття до місця виклику виявилось, що пожежа швидко поширилась горючими конструкціями даху та набула вже значних масштабів. Через задимлення не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю.

«В квартирі, де виникла пожежа, знаходились двоє чоловіків, яких вогнеборці вивели на свіже повітря та передали медикам. Чоловіків віком 62 та 69 років народження з опіками рук та верхніх дихальних шляхів 2-го ступеня в стані середньої ступені важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню. Також вогнеборці врятували із задимлених приміщень 2 осіб, які не могли самостійно пересуватись, та вивели на свіже повітря 50 осіб», – повідомляють у ДСНС Львівщини.

О 07:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 07:45 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено житлову квартиру на площі 26 кв.м. пошкоджено горище будинку на площі 100 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 38 надзвичайників та 9 одиниць спецтехніки.