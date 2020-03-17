Львівводоканал запевняє, що вода, яку вони постачають, безпечна для споживання

У ЛМКП «Львівводоканал» запевняють,що воду, яку постачають львів’янам, відповідає усім вимогам щодо якості та не містить патогенних мікроорганізмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, 2 березня Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала настанови щодо безпеки водопостачання під час спалаху епідемії COVID-19. В організації повідомили, що додаткові заходи безпеки не потрібні. Оскільки звичний процес дезінфекції води забезпечує швидку інактивацію вірусу COVID-19.

«ВООЗ повідомляє, що на сьогодні немає жодних даних про можливість виживання COVID-19 у питній воді, адже коронавіруси характеризуються низькою стійкістю до дезінфікуючих засобів, які зазвичай використовуються в технологічних процесах очищення води, таких як хлор, гіпохлорит натрію або діоксид хлору», – зазначають у ЛМКП «Львівводоканал».