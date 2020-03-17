ОСТАННІ НОВИНИ

Львівводоканал запевняє, що вода, яку вони постачають, безпечна для споживання

Вероніка Рой

|

У ЛМКП «Львівводоканал» запевняють,що воду, яку постачають львів’янам, відповідає усім вимогам щодо якості та не містить патогенних мікроорганізмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, 2 березня Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала настанови щодо безпеки водопостачання під час спалаху епідемії COVID-19. В організації повідомили, що додаткові заходи безпеки не потрібні. Оскільки звичний процес дезінфекції води забезпечує швидку інактивацію вірусу COVID-19.

«ВООЗ повідомляє, що на сьогодні немає жодних даних про можливість виживання COVID-19 у питній воді, адже коронавіруси характеризуються низькою стійкістю до дезінфікуючих засобів, які зазвичай використовуються в технологічних процесах очищення води, таких як хлор, гіпохлорит натрію або діоксид хлору», – зазначають у ЛМКП «Львівводоканал».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...