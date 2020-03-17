ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають оплачувати комуналку онлайн: перелік сервісів

Ольга Денисяка

|

Аби в час карантину не перебувати в чергах, львів’янам підготували підбірку корисних сервісів, які допоможуть мешканцям подавати покази лічильників онлайн, а також оплачувати комунальні послуги за допомогою онлайн-сервісів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Щоб подати показники лічильника варто скористатись сайтом − Портал споживачів комунальних послуг. За допомогою цього сайту можна подати покази лічильників та здійснити оплату.

Також подати покази можна за допомогою сервісів відповідних комунальних підприємств та компаній-провайдерів послуг:

Електроенергія:

  • Електронною поштою: pokaz@loe.lviv.ua.
  • В онлайн-сервісі «Персональний кабінет».
  • На номер 295−85−13 без з’єднання з оператором.
  •  SMS-повідомленням на короткий номер 5068.
  • Через вебчат на сайті «Львівобленерго».
  • Через cервіси подачі показників у Viber та Facebook-messenger.

Детальніше про кожен зі способів можна дізнатись на сторінці Львівобленерго.

Газ:

  • В Особистому кабінеті на сайті 104.ua.
  • За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити додаток можна за посиланням: для Android, для iOS.
  • Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції − за посиланям.
  • За допомогою СМС на короткий номер 7104.
  • За номерами телефонів контакт-центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04.
  • Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без обідньої перерви. Телефони контакт центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04
  • Електронною поштою contact@lv.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та адресу.

Детальніше про кожен зі способів − на сторінці Львівгаз.

Вода:

  • На Порталі споживачів комунальних послуг.
  • За номером телефону: (032) 240−01−00, (067) 310−09−49
  • За допомогою SMS.

Для кожного району є свій номер телефону:

  • Галицький район — (067) 310−63−81;
  • Франківський район — (067) 310−61−69;
  • Личаківський район — (067) 310−64−85;
  • Сихівський район — (067) 310−59−51;
  • Залізничний район — (067) 310−60−56;
  • Шевченківський район — (067) 310−60−28;
  • Позаміські — (067) 310−59−52.

Електронні адреси для кожного з районів:

  • Галицький район — gal_r@lvk.lviv.ua;
  • Франківський район — fra_r@lvk.lviv.ua;
  • Личаківський район — lych_r@lvk.lviv.ua;
  • Сихівський район — sih_r@lvk.lviv.ua;
  • Залізничний район — zal_r@lvk.lviv.ua;
  • Шевченківський район — she_r@lvk.lviv.ua;
  • Позаміські — pozam_r@lvk.lviv.ua.

Детальніше про кожен зі способів – на сторінці Львівводоканалу.

Опалення:

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...