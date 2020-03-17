Львів’ян закликають оплачувати комуналку онлайн: перелік сервісів

Аби в час карантину не перебувати в чергах, львів’янам підготували підбірку корисних сервісів, які допоможуть мешканцям подавати покази лічильників онлайн, а також оплачувати комунальні послуги за допомогою онлайн-сервісів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Щоб подати показники лічильника варто скористатись сайтом − Портал споживачів комунальних послуг. За допомогою цього сайту можна подати покази лічильників та здійснити оплату.
Також подати покази можна за допомогою сервісів відповідних комунальних підприємств та компаній-провайдерів послуг:
Електроенергія:
- Електронною поштою: pokaz@loe.lviv.ua.
- В онлайн-сервісі «Персональний кабінет».
- На номер 295−85−13 без з’єднання з оператором.
- SMS-повідомленням на короткий номер 5068.
- Через вебчат на сайті «Львівобленерго».
- Через cервіси подачі показників у Viber та Facebook-messenger.
Детальніше про кожен зі способів можна дізнатись на сторінці Львівобленерго.
Газ:
- В Особистому кабінеті на сайті 104.ua.
- За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити додаток можна за посиланням: для Android, для iOS.
- Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції − за посиланям.
- За допомогою СМС на короткий номер 7104.
- За номерами телефонів контакт-центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04.
- Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без обідньої перерви. Телефони контакт центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04
- Електронною поштою contact@lv.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та адресу.
Детальніше про кожен зі способів − на сторінці Львівгаз.
Вода:
- На Порталі споживачів комунальних послуг.
- За номером телефону: (032) 240−01−00, (067) 310−09−49
- За допомогою SMS.
Для кожного району є свій номер телефону:
- Галицький район — (067) 310−63−81;
- Франківський район — (067) 310−61−69;
- Личаківський район — (067) 310−64−85;
- Сихівський район — (067) 310−59−51;
- Залізничний район — (067) 310−60−56;
- Шевченківський район — (067) 310−60−28;
- Позаміські — (067) 310−59−52.
Електронні адреси для кожного з районів:
- Галицький район — gal_r@lvk.lviv.ua;
- Франківський район — fra_r@lvk.lviv.ua;
- Личаківський район — lych_r@lvk.lviv.ua;
- Сихівський район — sih_r@lvk.lviv.ua;
- Залізничний район — zal_r@lvk.lviv.ua;
- Шевченківський район — she_r@lvk.lviv.ua;
- Позаміські — pozam_r@lvk.lviv.ua.
Детальніше про кожен зі способів – на сторінці Львівводоканалу.
Опалення:
- На Порталі споживачів комунальних послуг.
- В особистому кабінеті ЛМКП «Львівтеплоенерго».
Ольга Денисяка