Львів’ян закликають оплачувати комуналку онлайн: перелік сервісів

Аби в час карантину не перебувати в чергах, львів’янам підготували підбірку корисних сервісів, які допоможуть мешканцям подавати покази лічильників онлайн, а також оплачувати комунальні послуги за допомогою онлайн-сервісів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Щоб подати показники лічильника варто скористатись сайтом − Портал споживачів комунальних послуг. За допомогою цього сайту можна подати покази лічильників та здійснити оплату.

Також подати покази можна за допомогою сервісів відповідних комунальних підприємств та компаній-провайдерів послуг:

Електроенергія:

Електронною поштою: pokaz@loe.lviv.ua.

В онлайн-сервісі «Персональний кабінет».

На номер 295−85−13 без з’єднання з оператором.

SMS-повідомленням на короткий номер 5068.

Через вебчат на сайті «Львівобленерго».

Через cервіси подачі показників у Viber та Facebook-messenger.

Детальніше про кожен зі способів можна дізнатись на сторінці Львівобленерго.

Газ:

В Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити додаток можна за посиланням: для Android, для iOS.

Через чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції − за посиланям.

За допомогою СМС на короткий номер 7104.

За номерами телефонів контакт-центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04.

Зателефонувавши в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без обідньої перерви. Телефони контакт центру (032) 290−71−04, (032) 242−31−04, (067) 217−71−04, (067) 333−21−04

Електронною поштою contact@lv.104.ua, вказавши номер особового рахунку або ПІБ та адресу.

Детальніше про кожен зі способів − на сторінці Львівгаз.

Вода:

На Порталі споживачів комунальних послуг.

За номером телефону: (032) 240−01−00, (067) 310−09−49

За допомогою SMS.

Для кожного району є свій номер телефону:

Галицький район — (067) 310−63−81;

Франківський район — (067) 310−61−69;

Личаківський район — (067) 310−64−85;

Сихівський район — (067) 310−59−51;

Залізничний район — (067) 310−60−56;

Шевченківський район — (067) 310−60−28;

Позаміські — (067) 310−59−52.

Електронні адреси для кожного з районів:

Галицький район — gal_r@lvk.lviv.ua;

Франківський район — fra_r@lvk.lviv.ua;

Личаківський район — lych_r@lvk.lviv.ua;

Сихівський район — sih_r@lvk.lviv.ua;

Залізничний район — zal_r@lvk.lviv.ua;

Шевченківський район — she_r@lvk.lviv.ua;

Позаміські — pozam_r@lvk.lviv.ua.

Детальніше про кожен зі способів – на сторінці Львівводоканалу.

Опалення: