В обмінниках Львова дорожчає долар та євро

Національний банк відчутно послабив офіційний курс гривні. Станом на 12 березня американська валюта подорожчала на 24 копійки – до позначки 26,08 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро навпаки посилили на 6 копійок і встановили на рівні 28.99грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 26.50 грн (+40 коп.), а купують по 27.50 грн (+40 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 29.30 (+20 коп), а продають по 30.80 грн (+40 коп.).

Злотий по 6.40 – 6.70 грн відповідно.