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У Львові ув’язнили чоловіка, який розбещував неповнолітнього

Ольга Денисяка

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П’ять років за ґратами проведе 51-річний чоловік, який розбещував неповнолітнього хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 51-річний зловмисник увійшов у довіру неповнолітнього та змушував хлопця оголюватись та вступати із ним у статевий контакт.

Шевченківський районний суд Львова визнав лиходія винним та засудив до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада значно посилила відповідальність за такі злочини і ухвалила закон про примусову кастрацію та відкритий реєстр педофілів.

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