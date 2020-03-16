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Під час пожежі на Любінській надзвичайники врятували 16 людей

Вероніка Рой

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У понеділок вранці, 16 березня, в підвалі 5-ти поверхового будинку на вул. Любінській у Львові виникла пожежа. Надзвичайникам довелося евакуювати 16 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львіівщини.

 

Інформація про пожежу до рятувальників надійшла о 05:49 год. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся сходова клітка була щільно заповнена токсичними продуктами горіння. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з порятунку мешканців будинку. Люди самостійно не могли вийти із задимлених помешкань на свіже повітря.

Вогнеборці оглянули кожну квартиру, переконались у безпечності мешканців будинку та вивели на вулицю 16 осіб.

О 06:41 год. вогнеборці локалізували пожежу та о 06:44 повністю ліквідували в складі 3-ох ланок газодимозахисної служби. До ліквідації пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. На пожежі ніхто не постраждав.

Відео: ДСНС

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