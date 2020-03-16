На об’їзній Львова п’яний водій вчинив ДТП

Вночі, 16 березня, на об’їзній дорозі Львова нетверезий водій, керуючи автомобілем Nissan Note, вчинив ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Поліцейські, прибувши на місце події, з’ясували, що водій не впорався з керуванням на кільцевому перехресті, здійснив наїзд на кільце, знісши бордюр та дорожні знаки.

«Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди інспектори помітили у 38-річного водія Nissan Note ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік спочатку заперечував факт нетверезості, але на прохання пройти перевірку на стан сп’яніння відмовився в присутності двох свідків», – йдеться у повідомленні.

Патрульні склали чоловіка два протоколи: за порушення Правил дорожньог руху, що призвело до ДТП та за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Загалом, цих вихідних патрульні поліцейські склали 17 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані сп’яніння.