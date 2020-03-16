На Донбасі загинув випускник Львівської академії сухопутних військ

В зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув випускник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – 24-річний Дмитро Бортнік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

Старший лейтенант Дмитро Бортнік закінчив Академію сухопутних військ у 2016 році. Службу проходив у 30-ій окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

«Днями трагічно обірвалося життя старшого лейтенанта Дмитра Анатолійовича Бортніка… Йому було лише 24 роки, все життя було попереду, проте доля, на жаль, розпорядилась по-своєму. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам Дмитра. Це непоправна втрата для всіх нас», – відзначив Павло Ткачук.

За його словами, Дмитро Бортнік був авторитетним, професійним та дисциплінованим офіцером. Навчаючись в Академії сухопутних військ у Львові теж зарекомендував себе позитивно.

Вічна пам’ять захиснику України!

Фото: Facebook Павла Ткачука