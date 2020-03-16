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На Донбасі постраждали четверо українських військових

Ольга Денисяка

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15 березня внаслідок обстрілів на Донбасі бойовиків двоє українських військових дістали поранення, ще двоє – бойове ураження. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

За добу бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували поблизу Пісків, Лебединського, Невельського, Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Луганського та Кримського.

За інформацією штабу, бойовики використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових дістали поранення, ще двоє – бойове ураження.

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