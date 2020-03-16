ОСТАННІ НОВИНИ

Українців попереджають про шахраїв, які продають «ліки від коронавірусу»

Вероніка Рой

|

Міністерство охорони здоров’я застерігає українцв від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірус. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

 

Як повідомляється, в мережі з’являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19.

«МОЗ закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ також додають: «звертаємося до тих, хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу, просимо бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час. Життя та здоров’я мають бути головними цінностями».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...