Українців попереджають про шахраїв, які продають «ліки від коронавірусу»

Міністерство охорони здоров’я застерігає українцв від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірус. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Як повідомляється, в мережі з’являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19.

«МОЗ закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ також додають: «звертаємося до тих, хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу, просимо бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час. Життя та здоров’я мають бути головними цінностями».