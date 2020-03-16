17 березня перекриють частину вулиці Курмановича

У вівторок, 17 березня, через ремонтні роботи закривають частину вулиці Курмановича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, вул. Курмановича на ділянці від вул. Курмановича, 9 до вул. Рудненської через ремонтні роботи буде закрита для транспорту до 22.00 год. 31 липня 2020 року. Роботи виконує ТзОВ «Онур» на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Організація дорожнього руху буде здійснюватися відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».