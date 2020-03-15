Під час ворожих обстрілів на Донбасі поранили українського воїна

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано один обстріл, а саме: в районі населеного пункту Піски – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів.

Також один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Евакуаційною технікою військового доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.