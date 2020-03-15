На Львівщині за два місяці у ДТП травмувалося 37 дітей

За два місяці 2020 року в аваріях на Львівщині травмувалося 37 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За січень та лютий 2020 року на території Львівської області зареєстрували 40 ДТП за участю дітей, з них – 36 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 4 та травмовано 37 дітей.

«Ми спостерігаємо незначний ріст аварій за участю неповнолітніх і збільшення на 37% травмованих у порівнянні з минулим роком», – констатували у патрульній поліції.

Оскільки діти на карантині, то патрульна поліція Львівщини вкотре вирішила нагадати про важливість дотримання правил безпеки:

постійно контролюйте місце знаходження своїх дітей

не залишайте їх без нагляду і стежте, щоб діти не гралися поблизу проїзної частини

навчайте дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації

закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи – це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості

не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті, гіробордах.

Зберігайте ключі від особистого транспорту в недоступному для дітей місті.

Також патрульні закликали до уважності водіїв: