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На Львівщині за два місяці у ДТП травмувалося 37 дітей

Соломія Головіна

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За два місяці 2020 року в аваріях на Львівщині травмувалося 37 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За січень та лютий 2020 року на території Львівської області зареєстрували 40 ДТП за участю дітей, з них – 36 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 4 та травмовано 37 дітей.

«Ми спостерігаємо незначний ріст аварій за участю неповнолітніх і збільшення на 37% травмованих у порівнянні з минулим роком», – констатували у патрульній поліції.

Оскільки діти на карантині, то патрульна поліція Львівщини вкотре вирішила нагадати про важливість дотримання правил безпеки:

  • постійно контролюйте місце знаходження своїх дітей
  • не залишайте їх без нагляду і стежте, щоб діти не гралися поблизу проїзної частини
  • навчайте дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації
  • закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи – це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості
  • не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті, гіробордах.
    Зберігайте ключі від особистого транспорту в недоступному для дітей місті.

Також патрульні закликали до уважності водіїв:

  • помітивши поблизу проїзної частини дитину, знизьте швидкість та будьте максимально уважні й обережні
  • також будьте уважні під час руху дворовими територіями та проїзду перехресть і пішохідних переходів
  • пам’ ятайте, що діти дуже рухливі та імпульсивні, багато з них не вміють передбачати небезпеку та правильно оцінювати дорожню ситуацію.

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