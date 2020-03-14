У Солонці автомобіль насмерть збив чоловіка

У с. Солонка Пустомитівського району 39-річний водій авто Hundai Sonata збив насмерть чоловіка, особу якого наразі встановлюють. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 13 березня близько 20:33 год. на автодорозі Київ-Чоп. Мешканець с. Давидів Пустомитівського району, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП постраждалий від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події та особа померлого встановлюються.