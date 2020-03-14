Працівниця Галицької митниці вимагала хабарі за розмитнення авто

Державного інспектора одного з митних постів Галицької митниці Держмитслужби затримали за вимагання хабарів при розмитненні авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, посадовиця організувала злочинну схему одержання неправомірної вигоди від громадян за безперешкодне розмитнення автомобілів, що переміщуються через митний кордон України. Встановлена інспектором сума «винагороди» – 1000 гривень за кожен транспортний засіб. При цьому зазначається, що за день на митному посту здійснюється розмитнення понад 100 автомобілів.

Працівницю митниці затримано. Наразі планується повідомлення їй про підозру.

Слідчі дії тривають. В приміщеннях митного посту проводяться обшуки з метою отримання доказів, які підтверджують факти систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян.

У разі доведення вини, працівниці митниці загрожує до 10 років позбавлення волі.