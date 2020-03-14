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Поблизу Грибовицького сміттєзвалища горіла суха трава

Соломія Головіна

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У суботу, 14 березня, поблизу Грибовицького сміттєзвалища горіла суха трава. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, пожежа спалахнула близько 14:00 год.

Інформація про загоряння трави нам поступила о 13.42 год. Загоряння трапилось між двома горами, неподалік вишки «Київстар». Охоронник ЛКП «Збиранка» одразу ж викликав фахівців ДСНС… За словами працівника ЛКП «Збиранка», ймовірно траву підпалили люди, які неподалік мають городи», – повідомив керівник управління безпеки міста Юрій Діль.

При цьому у мерії додають, що на місці події зафіксовано обгорілі елементи, ймовірно проводилось випалювання олова. Місто буде подавати заяву у правоохоронні органи за цим фактом  та вимагатиме компенсації збитків з ліквідації загоряння.

Львівська міська рада просить мешканців міста та околиць не спалювати суху рослинність, адже це завдає шкоди екології.

Фото: ЛМР

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