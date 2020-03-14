На Сколівщині посадовці «заробили» мільйон на вуличному освітленні, якого так і не облаштували

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів посадовцями у Сколівському районі, які «заробили» майже мільйон гривень на реконструкції вуличного освітлення, якого так і не зробили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Як з’ясували правоохоронні органи, у 2019 році одна з селищних рад Сколівщини уклала договір із комерційною структурою на проведення робіт з реконструкції вуличного освітлення, кошторисна вартість яких становила більше мільйона гривень. Після їх завершення, в акти виконаних робіт було внесено завідомо недостовірну інформацію щодо встановлення інноваційного обладнання, яке передбачалося проєктом реконструкції, однак в дійсності встановлено не було, що підтверджується висновком експертизи.

Таким чином, на рахунок підприємства-підрядника було перераховано кошти у загальній сумі 954 тис. грн за фактично не виконані роботи.

Правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків голови селищної ради у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ, директору товариства з обмеженою відповідальністю, що здійснював технагляд за роботами і який є депутатом однієї з районних рад Львівщини, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Підряднику – в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 та ч.2 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує псоадовцям, – позбавлення волі терміном до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.