ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині посадовці «заробили» мільйон на вуличному освітленні, якого так і не облаштували

Соломія Головіна

|

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів посадовцями у Сколівському районі, які «заробили» майже мільйон гривень на реконструкції вуличного освітлення, якого так і не зробили.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Як з’ясували правоохоронні органи, у 2019 році одна з селищних рад Сколівщини уклала договір із комерційною структурою на проведення робіт з реконструкції вуличного освітлення, кошторисна вартість яких становила більше мільйона гривень. Після їх завершення, в акти виконаних робіт було внесено завідомо недостовірну інформацію щодо встановлення інноваційного обладнання, яке передбачалося проєктом реконструкції, однак в дійсності встановлено не було, що підтверджується висновком експертизи.

Таким чином, на рахунок підприємства-підрядника було перераховано кошти у загальній сумі 954 тис. грн за фактично не виконані роботи.

Правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків голови селищної ради у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ, директору товариства з обмеженою відповідальністю, що здійснював технагляд за роботами і який є депутатом однієї з районних рад Львівщини, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Підряднику – в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 та ч.2 ст.366 (службове підроблення) ККУ.  Максимальне покарання, яке загрожує псоадовцям, – позбавлення волі терміном до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...