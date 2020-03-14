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Муніципалу, який вдарив у обличчя чоловіка і розпилив газовий балончик, оголосили про підозру

Соломія Головіна

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У Львові повідомили про підозру 47-річному працівнику «Муніципальної варти», який під час суперечки вдарив у обличчя львів’янина та розпилив йому в очі газовий балончик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Отож, 13 березня «муніципалу» повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.126 (побої і мордування) ККУ.

Так, 23 лютого близько 10:00 год. на вулиці Сербській у Львові підозрюваний під час суперечки наніс удар по обличчю 32-річному львів’янину, після чого розпилив йому в очі спецзасіб «Перець 1М».

Відео, на якому зафіксовано скоєння правопорушення, співробітники поліції Львівщини виявили 24 лютого під час моніторингу соцмереж.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.126 (побої і мордування) ККУ. Підозрюваному загрожує покарання: штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот годин, або виправні роботи до одного року.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал писав про те, що між працівником «Муніципальної варти» та чоловіком у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт, муніципал вирішив «вгамувати» дебошира  кулаком.

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