Українцям через карантин виплачуватимуть довші лікарняні

Допомогу по тимчасовій непрацездатності викликаній карантином надаватимуть на весь час відсутності людини на роботі. Окрім того Фонд соціального страхування України пиплачуватиме платню й батькам, які через карантин вимушені доглядати своїх хворих дітей. Про це в ефірі шоу «Право на владу» повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого уряд нещодавно призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

«Щодо компенсацій батькам. Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачає виплату лікарняного у разі введення карантину на загальнонаціональному рівні. Питань щодо часового обмеження немає, адже рішення про термін дії карантину встановлюється постановою Кабміну. Зараз ми маємо карантин до 3 квітня, тож дія цього закону поширюється на цей період. Ми працюємо з Фондом соціального страхування, він зараз готує усі роз’яснення, оскільки саме він буде проводити всі оплати», – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого уряд нещодавно призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

Як уточнили Львівському порталу у Фонді соціального страхування України, у випадках встановлення лікарем закладу охорони здоров’я тимчасової непрацездатності, зокрема, при виявлені симптомів гострого респіраторного захворювання, підозрі на COVID-2019, Фонд соціального страхування України профінансує надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності, яка компенсує застрахованій особі втрачений за час лікування заробіток.

Розмір виплат за лікарняними залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

Крім того, у разі хвороби дитини до 14 років для особи, яка здійснюватиме догляд за нею вдома або в умовах стаціонару, Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з першого дня догляду. Водночас законодавством не передбачено надання Фондом допомоги по догляду за дітьми, які не є хворими та знаходяться вдома з причин накладеного карантину.

У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;

5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.

Для отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду застрахована особа має передати отриманий листок непрацездатності роботодавцю. Для надання працівнику матеріального забезпечення роботодавцем заповнюється заява-розрахунок за встановленою формою і передається до робочого органу Фонду в паперовому або електронному вигляді.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня періоду, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за сім календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.

У той же час, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються Міністерством охорони здоров’я.