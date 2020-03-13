Українець намагався незаконно вивезти з країни 27 000 доларів

Через пункт пропуску «Краковець» 55-річний українець намагався вивезти в Польщу 27 000 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

55-річний українець прибув до пункту пропуску автомобілем «Опель Віваро». Під час огляду у нього знайшли 10 000 євро, що не перевищує дозволену до вивезення норму готівки.

Окрім того, виявили 27 000 доларів США. Ця сума перевищувала дозволену норму і підлягала обов’язковому декларуванню.

За цим фактом склали протокол за порушення митних правил. Валюту вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця