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У Золочеві судитимуть бізнесмена-забудовника за побиття юристки міськради

Соломія Головіна

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У Золочеві судитимуть підприємця, якого обвинувачують у побитті юристки міськради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався 4 листопада минулого року в Золочеві. Того дня юристка, яка отримала вказівку голови міськради, перевіряла факт наявності/відсутності будівельних робіт на розташованій у місті земельній ділянці, яка є предметом багаторічного судового спору.

Виявивши на спірній ділянці продовження будівельних робіт, юристка міськради здійснила виклик на лінію «102», щоб повідомити про факт порушення рішення суду, який напередодні заборонив бізнесмену проводити такі роботи.

За версією слідства, щоб завадити чиновниці викликати поліцію, підприємець вдарив її рукою у обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Тепер за вчинене фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як відомо, мова йде про бізнесмена Ігоря Бартківа, який самовільно захопив ділянку і вів на ній будівельні роботи. Від скандального підприємця дісталося юристці Золочівської міськради Христині Піддубній.

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