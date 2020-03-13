У Львові затримали голого чоловіка, який вкрав авто

У Львові тернополянин обікрав рецепцію в готелі та вкрав автомобіль. Згодом поліція затримала чоловіка, коли він йшов голий по вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Близько третьої години ночі 13 березня патрульним повідомили про крадіжку в готелі на вулиці Князя Святослава. Заявник зазначив, що відвідувач готелю викрав на рецепції банківський термінал та електронний дзвінок.

Зловмисник втік, проте залишив у номері всі документи. Так правоохоронцям вдалося з’ясували його особу – крадієм виявився 36-річний тернополянин.

У цей момент екіпажу ТОРу повідомили про крадіжку автомобіля Dacia Logan на площі Святого Юра.

«Заявник повідомив, що поки він був відсутній, невідомий чоловік в джинсах і готельних тапочках, підійшов до його автомобіля зі сторони пасажира і вихопив у дівчини телефон. Коли вона вийшла з авто, розбив мобільний та сів у авто і поїхав», – розповідають патрульні.

Згодом автомобіль виявили покинутим на перехресті вулиць Київської та Генерала Чупринки, а тернополянина затримали, коли він йшов голим по вулиці Засядька. Він не міг пояснити, де його одяг, та не розумів, де знаходиться.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за крадіжку та крадіжку автомобіля.