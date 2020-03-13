ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали голого чоловіка, який вкрав авто

Ольга Денисяка

|

У Львові тернополянин обікрав рецепцію в готелі та вкрав автомобіль. Згодом поліція затримала чоловіка, коли він йшов голий по вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько третьої години ночі 13 березня патрульним повідомили про крадіжку в готелі на вулиці Князя Святослава. Заявник зазначив, що відвідувач готелю викрав на рецепції банківський термінал та електронний дзвінок.

Зловмисник втік, проте залишив у номері всі документи. Так правоохоронцям вдалося з’ясували його особу – крадієм виявився 36-річний тернополянин.

У цей момент екіпажу ТОРу повідомили про крадіжку автомобіля Dacia Logan на площі Святого Юра.

«Заявник повідомив, що поки він був відсутній, невідомий чоловік в джинсах і готельних тапочках, підійшов до його автомобіля зі сторони пасажира і вихопив у дівчини телефон. Коли вона вийшла з авто, розбив мобільний та сів у авто і поїхав», – розповідають патрульні.

Згодом автомобіль виявили покинутим на перехресті вулиць Київської та Генерала Чупринки, а тернополянина затримали, коли він йшов голим по вулиці Засядька. Він не міг пояснити, де його одяг, та не розумів, де знаходиться.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за крадіжку та крадіжку автомобіля.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...