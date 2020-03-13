«Це перехід на бік ворога». ЛОР засудила візит нардепів від ОПЗЖ до Кремля

Депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання у четвер, 12 березня, в ухваленій заяві засудили візит українських нардепів від фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Росію на засідання Держдуми 10 березня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«У той час, коли на Сході України гинуть українські воїни під час нового загострення на фронті, загострення, яким командують безпосередньо з Москви, лідер партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук проводить зустріч зі свої кумом та президентом Росії Володимиром Путіним з метою обговорення так званого «парламентського виміру «нормандського формату», – обурилися обласні обранці.

У Львівській облраді розцінюють такі неофіційні перемовини з керівництвом Кремля «як пряму загрозу територіальній цілісності та інформаційній безпеці держави, як перехід на бік ворога в умовах воєнного стану».

«Вважаємо неприпустимими будь-які сепаратистські перемовини з представниками влади Російської Федерації, до виконання умов безпеки і до повної деокупації Криму та Донбасу, виведення російських військ, встановлення контролю над українським кордоном», – наголошує ЛОР у своїй заяві.

Як відомо, депутати Верховної Ради України від фракції «Опозиційна платформа – За життя», зокрема, Віктор Медведчук та Вадим Рабінович, приїхали в Москву і були присутні на засіданні Державної думи Росії. Українські депутати взяли участь в засіданні Держдуми вперше за 6 років.

Фото: «Опозиційна платформа – За життя»