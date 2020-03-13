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Територію колишньої лижної фабрики у Львові забудують сімома багатоповерхівками

Наталя Дуляба

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У Львові зведуть черговий житловий комплекс. Сьогодні, 13 березня, виконавчий комітет Львівської міськради дозволив ТзОВ «Авалон Стайл» збудувати житловий комплекс зі сімох багатоповерхівок на вул. Замарстинівській, 76. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

ТзОВ «Авалон Стайл» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Замарстинівській, 76 сімох багатоквартирних житлових будинків із підземним гаражем, трансформаторною підстанцією і вбудованими групами короткочасного перебування дітей дошкільного віку.

Будівництво вестимуть на території колишньої лижної фабрики на чотирьох земельних ділянках загальною площею 2,1 га. Всі вони є у приватній власності і розташовані на межі з історичним ареалом Львова.

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Земельні ділянки належать до зони Ж-5 – зони змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до окремого розробленого детальну плану території.

Житловий комплекс складатиметься зі семи багатоповерхівок різної висоти: від 12 до 31 м. За приблизними підрахунками Львівського порталу, така висота відповідає 9-10 поверхам.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 40% та зобов’язав ТзОВ «Авалон Стайл» узгодити остаточну висоту багатоповерхівок із аеропортом «Львів».

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, приміщення під центр денного перебування дітей облаштують у шостій черзі будівництва.

Зазначимо, що майбутній житловий комплекс знаходитиметься по сусідству із уже зведеним ЖК Avalon.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон Стайл» створили зовсім нещодавно – у листопаді 2019 року. Зареєстроване підприємство за адресою майбутнього будівництва.

90% ТзОВ «Авалон Стайл» належить відомій у Львові будівельній компанії Avalon Inc.

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