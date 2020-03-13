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Облрада надала чотирьом ГО пільгову оренду на приміщення у Львові

Соломія Головіна

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Львівська облрада встановила пільгову орендну плату на приміщення у Львові для чотирьох громадських організацій: тепер вони платитимуть 1 грн за 1 кв м. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 12 березня, під час сесійного засідання ЛОР, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Власне, депутати вирішили внести зміни до рішення облради від 28.04.2015 № 1353 «Про встановлення орендної плати для громадських організацій, суспільно-культурних товариств, часописів, видавництв та книготорговельних підприємств».

«Зазначений проєкт стосується внесення до так званого пільгового переліку орендарів трьох громадських організацій, яким згідно із цим рішенням буде встановлено пільгову орендну плату у розмірі 1 грн за 1 кв м орендованої площі», – зазначив начальник управління майном спільної власності ЛОР Віктор Кусий.

Відтак право на пільгову оренду отримали:

  • громадська організація «Народна самооборона Львівщини» (приміщення на вул. П’ясецького, 9);
  • благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (приміщення на вул. Кульпарківська, 95);
  • Львівська організація Національної спілки архітекторів України (приміщення на вул. Підвальна,4).

«Станом на сьогодні визначені суб’єкти здійснюють оплату за оренду по ставці 3% – до 50 кв м, а також 7% – понад 50 кв м. Відповідно пропонується перевести їх на режим 1 грн за 1 кв м», – наголосив Віктор Кусий.

Депутатка Ольга Шайдуліна запропонувала доповнити перелік ще однією громадською організацією – Всеукраїнським об’єднанням українок «Яворина», яке орендує приміщення на вул. Чайковського,17.

Перед голосуванням голова Львівської облради Олександр Ганущин заявив про конфлікт інтересів, зауважимо, що він є одним зі засновників «Народної самооборони Львівщини».

Враховуючи доповнення, за це рішення проголосувало 55 депутатів.

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